Büyükçekmece Festivali'nde Folklorik Bebekler - Son Dakika
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Büyükçekmece Festivali'nde Folklorik Bebekler

Büyükçekmece Festivali\'nde Folklorik Bebekler
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Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde folklorik bebek koleksiyonu sergilendi.

(İSTANBUL) - 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında açılan Üstün Gürtuna Folklorik Bebek Koleksiyonu Sergisi, farklı kültürlerin geleneksel kıyafetlerini yansıtan bebekleri sanatseverlerle buluşturdu.

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde geçmişin izlerini taşıyan eserler, farklı kültürlerin renkleri ve genç müzisyenlerin güçlü yorumları sanatseverlerle buluştu.

KOSTÜMLER, FOLKLORİK BEBEKLER VE UNUTULMAZ KARELER BİR ARADA

Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan özel sergiler, ziyaretçilere farklı kültürlerin izlerini taşıyan eserleri yakından görme fırsatı sundu. Dünya Kostümleri Sergisi, farklı ülkelerin geleneksel kıyafetleriyle dünya kültürlerinin zenginliğini yansıtırken; Üstün Gürtuna Folklorik Bebek Koleksiyonu Sergisi, farklı yörelerin ve kültürlerin özelliklerini taşıyan geleneksel kıyafetlerle hazırlanmış folklorik bebekleri sanatseverlerle buluşturdu.

Festivalin hafızasını oluşturan Dünden Bugüne Festival Fotoğrafları Sergisi, yıllar boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden özel karelerle festivalin renkli geçmişine ışık tuttu.

Sanatın ve kültürün farklı yansımalarını bir araya getiren sergiler, 1 Ağustos 2026 tarihine kadar AKM Türkan Saylan Fuaye Alanı'nda ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece Festivali'nde Folklorik Bebekler - Son Dakika

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