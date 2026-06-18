Büyükçekmece Helikopter Kazası Davasında Cezalar Onandı - Son Dakika
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Büyükçekmece Helikopter Kazası Davasında Cezalar Onandı

18.06.2026 11:18
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Büyükçekmece'deki helikopter kazasıyla ilgili inşaat firmasının yetkililerine verilen hapis cezaları onandı.

Büyükçekmece'de 2017'de, televizyon kulesine çarparak düşen helikopterdeki 2 pilot ve 5 yolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada, kuleyi yapıp işleten inşaat firmasının 2 yetkilisi hakkında verilen hapis cezaları usul ve yasaya uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi (istinaf), Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesince, sanıklar Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'ya "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay hapis cezası kararına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemlerin doğru nitelendirildiği aktarılan kararda, cezaların da kanuni bağlamda uygulandığı vurgulandı.

Kararda, bu nedenle sanıkların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği belirtilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Ceza Dairesinin oy birliğiyle verdiği karar, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere alındı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Mart 2017'de Eczacıbaşı Havacılık AŞ'ye ait helikopterin saat 08.16'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkmasının ardından 08.20'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin yakınlarındaki bir inşaat firması tarafından yapılıp işletilen kuleye çarparak düştüğü belirtilmişti.

İddianamede, helikopter kazasında kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut ile Eczacıbaşı firmasında görevli Salim Özen, Rus yolcular İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova ve Aleksandr Vanin'in hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

Helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'nın sanık olarak yer aldığı iddianamede, olayla ilgili hazırlanan raporlara göre, Eczacıbaşı Havacılık AŞ'nin kazaya neden olabilecek bir kusurunun bulunmadığı kaydedilmişti.

İddianamede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2017'de yapılan incelemede, televizyon kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespitte bulunulduğu aktarılmıştı.

Buna göre, kuleyi inşa eden ve işleten Endem İnşaat AŞ'nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, Endem, Özgül ve Tunca'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Karar

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi davayı, 8 Mayıs 2025'te karara bağlamıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, uzun süredir yakalanamayan sanık Mehmet Enis Özgül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Helikopter, Havacılık, 3. Sayfa, İnşaat, Güncel, Kaza, Son Dakika

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