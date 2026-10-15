Büyükçekmece önlerinde demirli gemideki hasta personel KEGM-8 botuyla tahliye edildi - Son Dakika
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Büyükçekmece önlerinde demirli gemideki hasta personel KEGM-8 botuyla tahliye edildi

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Büyükçekmece önlerinde demirli bir gemide bulunan hasta personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün KEGM-8 hızlı tahlisiye botuyla tıbbi tahliyesi yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurum, tahliyenin yapıldığını sosyal medya açıklamasıyla bildirdi.

Büyükçekmece önlerinde demirli gemide bulunan hasta personelin tıbbi tahliyesinin yapıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece önlerinde demirli bulunan bir gemideki hasta personel, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Büyükçekmece önlerinde demirli gemideki hasta personel KEGM-8 botuyla tahliye edildi - Son Dakika
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