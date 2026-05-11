Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü, Çevreyi Kirletenleri Trampet ve Darbuka Çalarak Protesto Etti - Son Dakika
11.05.2026 10:50  Güncelleme: 11:45
Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik etkinliğinde, sahil boyunca biriken atıklar toplandı. Engelli izci kulübü üyeleri çevre bilincine dikkat çekmek için trampet ve darbuka çaldı.

(İSTANBUL) - Havanın ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonlarında Büyükçekmece Sahili'nde oluşan çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sahile bırakılan çöp ve atıklar tek tek toplandı. Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de trampet ve darbuka çalarak çevreyi kirletenleri protesto etti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Büyükçekmece Sahili Temizleme Etkinliği'ne Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü, Alkent 2000 Rotary Kulübü, Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, öğrenciler ve çevreye duyarlı vatandaşlar katıldı.

Büyükçekmece Sahili Zabıta Noktası'ndan başlayarak sahil hattı boyunca sürdürülen temizlik çalışmasında, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kıyı şeridinde biriken plastik, cam ve çeşitli evsel atıklar temizlendi. Katılımcılar sahil boyunca yürüyerek çevreye bırakılan çöpleri toplarken hem doğal yaşamın korunmasına katkı sundu hem de çevre bilincinin artırılması adına örnek bir dayanışma sergiledi. Etkinliğe katılan Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de, trampet ve darbuka çalarak çevreyi kirletenleri protesto etti.

"ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Çebi, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çevreyi korumak yalnızca belediyelerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada ortaya koyduğumuz dayanışma ve çevre duyarlılığı bizlere umut veriyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

