Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin şüphelisi 3 kişi Edirne'de gözaltına alındı

Büyükçekmece ve Bağcılar'da, 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli polisin takibi sonucu Edirne'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 ilçede aynı gün içinde işlenen cinayetlere ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheliler Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B'nin (22) olayla ilgili oldukları belirlendi.

Polis ekipleri, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Edirne'de yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.