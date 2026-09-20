Büyükçekmece'de göçük altındaki işçinin cesedine ulaşıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de göçük altındaki işçinin cesedine ulaşıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının tamamlanmasıyla işçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cesedine ulaşıldı.

Alkent 2000 Mahallesi'nde dün saat 18.40 sıralarında bir inşaat alanında meydana gelen, bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı alanda arama çalışmaları tamamlandı.

Gece saatlerinde projektörlerle aydınlatılan olay yerinde itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri toprak altında kalarak hayatını kaybeden A.M. isimli inşaat işçisinin cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay

Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kalmıştı. Ekipler, işçilerden birini yaralı olarak kurtarmış, diğer işçiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Adli Tıp KurumuBüyükçekmeceAcil Durum3. SayfaOtopsiİnşaatGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
07:51
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze’de yaşananlar savunulamaz
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz
07:31
Riyad için tarihi gece Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
07:15
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
00:35
Organize suç operasyonunda yeni gelişme 5 şüpheli tutuklandı
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 08:16:23. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de göçük altındaki işçinin cesedine ulaşıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement