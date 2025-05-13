Büyükelçi Akseki Görevine Başladı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üye Zeljka Cvijanovic'e güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Akseki, başkent Saraybosna'daki devlet başkanlığı binasında Cvijanovic tarafından kabul edildi.
Güven mektubunu Cvijanovic'e teslim eden Akseki, görevine resmen başlamış oldu.
Büyükelçi Akseki, daha önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığının yanı sıra bazı büyükelçilikler ve başkonsolosluklarda görev yaptı.
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