Büyükelçi Altun, Papa 14. Leo'ya Güven Mektubu Sundı

11.04.2026 15:58
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan nezdinde Büyükelçi olarak atadığı Prof. Dr. Altun, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından bu sabah Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Altun'un Papa'ya güven mektubunu sunduğu kabul, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Papa 14. Leo, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Büyükelçi Altun ile görüş alışverişinde bulundu.

Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ile ilgili son gelişmelere değinildi.

Büyükelçi Altun, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi. Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler ve güncel uluslararası gelişmeler ele alındı.

Güven mektubu sunumu töreninde, Büyükelçi Altun'un eşi Fatmanur Altun, çocukları, Büyükelçilik Müsteşarı Elif Okutucu ve büyükelçilik yetkilileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
