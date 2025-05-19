Büyükelçi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Türkiye'nin Malta'daki Büyükelçisi Erdeniz Şen, Ankara'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'nin La Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1996 yılından bu yana bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025'te kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Fidan'dan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şen'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Fidan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Malta Cumhurbaşkanı Debono'nun mesajı

Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono da sosyal medya hesabındaki mesajında, Şen'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisi, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunan, özverili bir diplomat olarak öne çıkmıştı" dedi.