Büyükelçi İnan Kerkük'te IKBY Yetkilileriyle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükelçi İnan Kerkük'te IKBY Yetkilileriyle Görüştü

04.06.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'taki Türkmenlerin hakları için destek istedi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret ederek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve siyasiler ile Irak Türkmen Cephesi (ITC) temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükelçi İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından tekrar Erbil'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, tatiller, farklı nedenler ve savaş sebebiyle resmi ziyareti bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ve siyasileriyle görüştüğünü aktaran İnan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldiğini ifade etti.

İnan, Irak Türkmen Cephesi Erbil il Başkanlığını da ziyaret ederek, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de bir araya geldi.

"Hükümette ITC'nin Türkmenleri temsil eden bir bakanlık almasını istiyoruz"

ITC'nin Erbil'deki teşkilat çalışanları ile görüşen İnan, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Kendilerinin sorunlarını, beklentilerini, Türkiye Cumhuriyeti'yle kurumlarıyla olan ilişkilerinden beklentilerini dinledik. Tabi bölgedeki siyasi durumu ele aldık. Türkmen Cephesi'nin çalışmalarını dinledik." dedi.

İnan, Bağdat'ta hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bizim de temaslarımız devam ediyor. Orada biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak Türkmen Cephesi'nin Türkmenleri temsil eden bir bakanlık almasını savunuyoruz, istiyoruz. Bunun açıkçası Türkmenlerin zaten hakkı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen toplumunun Irak'ın kurucu unsurlarından biri olduğunu söyleyen İnan, Kerkük'e Türkmen vali atanmasına ilişkin de "Kerkük valiliğinin alınması nedeniyle tebriklerimizi sunduk." dedi.

"Irak'la ilişkilerimize büyük önem veriyoruz"

İnan, Türkiye-Irak ilişkilerini daha kurumsal bir çerçeveyle bütün Irak'a taşımak için uğraştıklarını belirterek, "Biz tabii Irak'la ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Her alanda güvenlik, ticaret, savunma sanayi, akrabalık ilişkileri, toplumsal ilişkiler var. Bunlar bizi belirli bir noktaya taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilileri ile de görüşeceğini aktaran İnan, yarın da ticaret ve sanayi çevreleri ile bir araya geleceğini kaydetti.

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Maruf da Büyükelçi İnan'ın ziyaretinin Erbil-Ankara ilişkileri için önemli olduğunu ifade ederek bunun aynı zamanda Türkmenler için de bir moral kaynağı olduğunu söyledi.

Türkmenlerin bölgedeki varlığının önemli olduğunu vurgulayan Maruf, "Bu varlık ne kadar güçlü olursa, ne kadar daha aktif bir hale gelirse bu Türk dünyası için, bölge içinde bir önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Bora Füzesi, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kerkük, Bağdat, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi İnan Kerkük'te IKBY Yetkilileriyle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı
Samsun’da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu

21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 21:36:12. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükelçi İnan Kerkük'te IKBY Yetkilileriyle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.