Büyükelçi Şen'den Kahire Kütüphanesi'ne Bağış

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, başkentte bulunan Büyük Kahire Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çok sayıda kitap hediye etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Şen, Mısır'ın başkentinde yer alan ve Prenses Semiha Sarayı olarak da bilinen Büyük Kahire Kütüphanesini ziyaret etti.

Ziyaretinde Büyük Kahire Kütüphanesi Müdürü Yahya Riyad Yusuf tarafından karşılanan Şen, kütüphanenin çalışmaları ve kitap koleksiyonu hakkında bilgi aldı.

Yusuf, kütüphanede yaklaşık 120 bin kitabın bulunduğunu, kitapların Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde olduğunu ifade etti.

Şen, ziyareti vesilesiyle Türkçe, İngilizce ve Arapça seçkin kaynaklardan oluşan 16 adet kitabı kütüphaneye hediye ederken, Yusuf ise kitaplar için teşekkürlerini sundu. Mısır'ın Osmanlı dönemi tarihi, İslami ve kültürel mirasına dair konuları içeren kitaplar arasında Büyükelçi Şen'in desteğiyle Arapçaya kazandırılan, Hidiv İsmail Paşa'nın torunu ve eski Kahire Büyükelçisinin eşi Emine Fuat Tugay'ın yazdığı "Bir Aile Üç Asır" da bulunuyor.

Yusuf, Büyük Kahire Kütüphanesi'nin tarihi binasının özenle korunduğu ve kütüphanede aylık olarak çeşitli faaliyetler yapıldığı bilgisini vererek, Büyükelçi Şen'i faaliyetlere davet etti.

Büyükelçi Şen ise Büyük Kahire Kütüphanesi'ne desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Kütüphaneyi barındıran saray Mısır Sultanı Hüseyin Kamiller kızı Prenses Semiha için yapılmıştı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Konutu ise Sultan Hüseyin Kamil'in diğer kızı Kazime için yapılmıştı. Sultan'ın üçüncü kızı Prenses Kadriye ise Türk Milli Mücadelesine aktif destek vermiş, Mısır'da Türk edebiyatını temsil etmiş ve Atatürk'ün arkadaşlığını kazanmıştı.