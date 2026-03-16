Büyükelçi Şen, Mısır'da Filistinli Çocukları Ziyaret Etti
Büyükelçi Şen, Mısır'da Filistinli Çocukları Ziyaret Etti

16.03.2026 23:34
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'daki Nas Hayır Hastanesi'nde Filistinli çocukları ziyaret etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın Kalyubiyye vilayetinde yer alan En-Nas Hayır Hastanesi'nde tedavi gören Filistinli çocukları ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, Kalyubiyye vilayetine bağlı Şubra el-Heyme bölgesinde faaliyet gösteren Nas Hayır Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Şen, ziyaret kapsamında Nas Hayır Hastanesi Müdürü Hatem el-Molla, Mısırlı ünlü sanatçı Yusra ve hastanenin bazı yetkilileri ile bir araya geldi.

Molla, Büyükelçi Şen'e hastane turunda eşlik ederek hastanenin başlıca bölümleri ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Şen'e hastanenin üstlendiği sosyal rol hakkında bilgi veren Molla, hastanenin kendisine başvuran tüm vakaları kabul etme konusunda uluslararası standartlara bağlı olduğunu ifade etti.

Burada tedavi gören hastaların yaklaşık yüzde 70'inin çocuklardan oluştuğunu belirten Molla, bazı hastaların ise tedavi görmek üzere Gazze Şeridi'nden Mısır'a gelenlerden oluştuğunu söyledi.

Büyükelçi Şen, ziyaret sırasında yanık ünitesi, kalp kateterizasyonu bölümü, ameliyathaneler ve çocuk kardiyoloji servislerini inceledi; ziyaret esnasında gerçekleştirilen bir kalp ameliyatını bir süre izledi.

Şen, ardından tedavi gören çocuk hastalarla ilgilenip sohbet etti ve onlara bayram harçlığı verdi.

Hastanedeki bakım düzeyi, organizasyon ve sunulan tıbbi hizmetlerin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şen, ziyaretinin amacının hastalara destek vermenin yanı sıra hizmetlerini yüksek standartlarda sunan başarılı bir kar amacı gütmeyen tıbbi kurum modeline destek olmak olduğunu belirtti.

Şen ayrıca uluslararası kongre ve konferanslara katılan Türk doktorların Mısırlı doktorların uzmanlık ve yetkinliğini takdir ettiğini vurgulayarak hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık personelinin olağanüstü çaba gösterdiğini söyledi.

Hastane yöneticileri, Nas Hayır Hastanesi'nin Afrika ve Orta Doğu'da kalp hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, diyabet ve yanıkların ücretsiz tedavi edildiği en büyük tıp komplekslerinden biri konumunda olduğu bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
