Büyükelçi White'tan Balogun'a Destek - Son Dakika
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Büyükelçi White'tan Balogun'a Destek

06.07.2026 13:23
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ABD Büyükelçisi White, Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesini destekledi ve FIFA'ya teşekkür etti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesini destekleyerek "Başkan (Donald) Trump, FIFA'nın iç işleyişine asla müdahale etmez. Başkan Trump, sadece olaydan sonra FIFA'ya teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

White, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Balogun'a 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek maçında çıkan kırmızı kartın çoğu futbol taraftarına göre "gereksiz" olduğunu savundu.

Maçların adil olması için önemli kararların gözden geçirilmesi gerektiğini ileri süren White, Trump'ın FIFA'nın kararını etkilediği iddialarına yönelik "Başkan Trump, FIFA'nın iç işleyişine asla müdahale etmez. Başkan Trump, sadece olaydan sonra FIFA'ya teşekkür etti." değerlendirmesini yaptı.

White ayrıca, karardan dolayı FIFA'yı tebrik etti.

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, cezanın ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını belirterek kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini ifade etmişti.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi White'tan Balogun'a Destek - Son Dakika

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