Büyükelçiler Horma Kanyonu'nu Ziyaret Etti

Uluslararası Batı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi kapsamında Kastamonu'ya gelen büyükelçi ve yabancı ülke temsilcileri, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nu ziyaret etti.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Serkan Arı, gezi sırasında heyete eşlik ederek, ilçenin doğal ve turistik değerleri hakkında bilgi verdi.

Arı, Horma Kanyonu'nun yanı sıra Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Kerte Seyir Terası'nın ilçenin öne çıkan turizm destinasyonları arasında yer aldığını belirterek, bölgenin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal güzellikleri yerinde inceleyen büyükelçi ve yabancı ülke temsilcileri, kanyonu gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.