Büyükelçilikten BAE Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, şarapnel parçalarının paylaşımının hukuki sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Türk vatandaşlarından BAE makamlarının düşen şarapnel parçalarına ilişkin video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceği hususundaki uyarılarına riayet edilmesini istedi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAE'ye düşen şarapnel parçalarına ilişkin video ve fotoğrafların paylaşılmasının, ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin sosyal medya ve dijital platformlarda yayılmasının bu ülkede hukuki sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Toplumda paniğe yol açabilecek ve ülkedeki güvenlik çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek paylaşımlardan uzak durulması gerektiği yönündeki BAE makamları uyarılarına vatandaşlarımızın titizlikle uymaları önemli rica olunur."

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:06
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:24:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.