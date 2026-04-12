Büyükgümüş'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Büyükgümüş NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu ve suç ortaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, işledikleri ağır suçların üzerini örtmeye dönük beyhude bir çabadır. Gazze'de yıllardır süren soykırım, kadınların, çocukların ve masum sivillerin hedef alındığı saldırıların sorumluları bellidir. İsrail'in saldırgan politikaları ve faaliyetleri, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam etmektedir. Bu tablo ortadayken Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, hakikati değiştirmez, yalnızca suçluluk psikolojisinin bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız, bölgemizde barışın, hakkın ve insan onurunun yanında duran kararlı duruşuyla mazlumların sesi olmaya devam edecektir."