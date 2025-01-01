Büyükkarıştıran\'daki Oyuncak Fabrikasında Yangın

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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Hamza DALGIÇ/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),