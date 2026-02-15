Büyükkılıç, Gençlerle Ali Dağı'nda Yürüdü - Son Dakika
Büyükkılıç, Gençlerle Ali Dağı'nda Yürüdü

15.02.2026 14:36
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gençlerle birlikte Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda gençlerle birlikte yürüdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sabah Ali Dağı'nda gençlerle birlikte yürüyüş yaparak, sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Bu güzel pazar sabahında Ali Dağı'nda sabah yürüyüşümüzü yaparken AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanımız Kemal Yiğit Güler ve kıymetli ekibi ile karşılaştık. Gençlerimizin enerjisi ve heyecanı sabahımıza ayrı bir güzellik kattı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
