Büyükkılıç, MHP Heyetini Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kalın ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

Ziyarette, birlik, beraberlik ve şehir için ortak akıl vurgusu ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de kamu kurumları ve siyasi paydaşlar arasında sürdürülen istişare kültürünün şehrin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Kayseri'nin geleceği adına ortaya konulan güçlü birlik ve beraberlik mesajının önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanımız Sayın Halit Yağmur ve il yönetimi belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve şehrimiz adına ortaya koydukları güçlü birlik ve beraberlik için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.