Büyükkılıç\'tan Birlik Beraberlik Çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile katıldı.

Toplantıda, dernek üyeleri ile istişarelerde bulunan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarının önemli işler yaptığı belirten Büyükkılıç, "Bu aile, çok güzel bir aile. Mehmet Yurdakul hocama başarılar diliyorum. Her birimiz ayrı ayrı renk, ayrı ayrı koku ama hep beraber aynı havayı soluyan, aynı kaygıyı taşıyan insanlarız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da ülke ve toplum için mücadele eden samimi insanlarla bereketli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.