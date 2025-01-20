Büyükkılıç Yeni İdarecileri Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Arzu Çıngır ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimler ile kamu kurum kuruluşlarının birlik, beraberlik ve dayanışmasına önem veren Büyükkılıç, kentteki kamu kurumlarında yeni görev alan idarecilerle istişarelerini sürdürüyor.

Yerel yönetimler ve kamu kurumları arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önemini anlatan Büyükkılıç, Çıngır'a yeni görevinde başarılar diledi.

Çıngır da ziyaretinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Özcan'a da iade-i ziyarette bulundu.

Sağlık personellerine kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, Özcan'a da yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Özcan, Büyükkılıç'a sağlık alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç'ın yanı sıra ziyarete İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik de eşlik etti.