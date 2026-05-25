Büyükkılıç Yeşilhisar'da İncelemelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Yeşilhisar ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Fatih Temeltaş ve Mustafa Türkmen ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'ın eşlik ettiği gezide Büyükkılıç, yapımı süren projeleri inceledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in adını taşıyan kültür evini ziyaret eden Büyükkılıç, kültürel mirasın yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Yeşilhisar Kurban Pazarı'nı da gezen Büyükkılıç, besicilerle sohbet ederek bayram heyecanına ortak oldu.