Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den kurtuluş günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den kurtuluş günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24.12.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 25 Aralık'ın yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolü olduğunu belirtti.

Antep savunmasının yalnızca Gaziantep'in değil, bir milletin onurunu ve bağımsızlığını koruma azmini temsil ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"103 yıl önce, bu topraklarda yaşanan direniş, yalnızca bir kurtuluş mücadelesi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin nasıl büyük bir güç olduğunu gösteren bir destandır. Yokluk içinde, silahsız ve cephanesiz bir halkın vatanını savunma kararlılığı, bugün de hepimize ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gaziantep halkının o gün gösterdiği cesaret, azim ve fedakarlık, özgürlük ve bağımsızlık için verilen mücadelenin evrensel bir sembolüdür."

Gaziantep'in tarihini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmalara değinen Şahin, Panorama 25 Aralık Kahramanlık ve Şehitler Müzesi'nin bu misyonun önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Şehit ve gazilere olan minnettarlığını ifade aktaran Şahin, "Gaziantep'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 25 Aralık, yalnızca bir gün değil, bizlere bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu hatırlatan bir destandır. Bu eşsiz kahramanlık hikayesi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den kurtuluş günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den kurtuluş günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.