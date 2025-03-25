Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılara Bayram Temizliği Hizmeti - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılara Bayram Temizliği Hizmeti

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunarak sağlık muayeneleri yapıyor. 65 yaş üstü yaklaşık 200 kişinin evleri temizleniyor.

25.03.2025 09:30  Güncelleme: 09:44
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Büyükşehirden yaşlılara bayram ev temizliği

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını kendileri gideremeyen vatandaşların evlerine bayram temizliğine gidiyor.

Büyükşehir Belediyesi Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi ekipleri, hem evleri temizliyor hem de bayram öncesi yaşlıların sağlık muayenesini yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kent merkezinde 65 yaş üstü yaklaşık 200 kişinin evinin ekipler tarafından temizlenmeye başlandığını belirtti.

"Her türlü ihtiyacımı karşılıyorlar"

Daha önce belirlenen ve kendilerine gelen talepleri değerlendiren Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi ekipleri, yaşlıların evlerine günlük ziyaretlerde bulunarak aynı zamanda yaşlıların sağlık kontrollerini de yapıyor. Ateş, tansiyon ve benzeri ölçümlerinin ardından bu kez temizlik ekipleri evleri tepeden tırnağa temizliyorlar. Bu arada yaşlılara ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde medikal malzeme temini de yapılıyor. Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan 80 yaşındaki Şükriye Güven evi bayram öncesi temizlenen kişilerden birisi. Sağlık kontrolü ve bayram temizliğinin ardından belediye görevlilerini kapıya kadar uğurlayan Şükriye Güven, "3 yıldan beri beni ziyaret ediyor, evimi temizliyor ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Bu çalışmayı başlatanlardan ve beni yalnız bırakmayan bu görevlilerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Evler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, 65 yaş üstü olanlara çok önemli hizmetler yaptıklarını hatırlatarak, "Yaşlıların kişisel bakımları, kuaför hizmetleri, ev temizliği, temiz sağlık hizmetlerinin yanı sıra 3 öğün sıcak yemek, medikal malzeme destek veriyoruz. Şu ana kadar 15 bin haneden oluşan bir saha çalışması yaptık. Yaklaşık 7 bin hanenin bu ifade ettiğimiz hizmetlerinin önemli bir kısmını tamamladık. 200 civarında yaşlımızın da sürekli hizmetini yapıyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 200 yaşlının evinde temizlik çalışması başlattık. Bu yaşlılarımız gönül rahatlığıyla bayram geçirmek istiyorlar. Şu an bayram temizliklerini yapıyor, ihtiyaç duydukları ürün ve malzemeleri temin ediyoruz. İnşallah arife gününe kadar tespit ettiğimiz evlerin bu çalışmaları bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılara Bayram Temizliği Hizmeti - Son Dakika

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