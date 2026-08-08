Büyünlü Göleti Tarım Arazilerine Can Verdi - Son Dakika
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Büyünlü Göleti Tarım Arazilerine Can Verdi

Büyünlü Göleti Tarım Arazilerine Can Verdi
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İba, sulama imkanlarıyla verim artışı sağlanan Büyünlü köyünde incelemelerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyünde Büyüköğünlü Göleti'nin sulama imkanından yararlanan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

İba, beraberindeki AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Seçkin Yörük, Büyünlü Köyü Muhtarı Selçuk Ceylan, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile İl Genel Meclis Üyesi Serdar Özvatan'ın katılımıyla üreticilerle bir araya geldi.

Göletin yapımının tamamlanmasının ardından yağışlarla su tutmaya başladığını belirten İba, daha önce susuzluk nedeniyle verim sorunu yaşanan arazilerin sulama imkanına kavuştuğunu ifade etti.

İba, kapalı devre sulama sistemiyle suyun tarım arazilerine ulaştırıldığını belirterek, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran İba, tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Yeşilay Edirne Şubesinden İl Müftüsü Çakır'a ziyaret

Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır,Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, Müftülük Bağımlılık Koordinatörleri ile Yeşilay'ın birlikte yürüttüğü ve gelecekte hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar ele alındı.

Müzekka Bayrak, ziyarette Yeşilay'ın faaliyetleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi verdi.

Bayrak, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, müftülük ile yapılacak ortak çalışmaların toplum için büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

İl Müftüsü Burhan Çakır ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede ortaya koyduğu gayretleri takdirle karşılıyoruz. Sayın Müzekka Bayrak ve yönetim kuruluna bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Müftülük olarak biz de toplumun huzuru ve gençlerimizin geleceği için Yeşilay ile iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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