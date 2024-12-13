Buz Pateni Sporcusu İlyas Karadağ'dan Muhteşem Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buz Pateni Sporcusu İlyas Karadağ'dan Muhteşem Başarı

Buz Pateni Sporcusu İlyas Karadağ\'dan Muhteşem Başarı

Erzurumlu 14 yaşındaki buz pateni sporcusu İlyas Karadağ, son iki ayda katıldığı uluslararası yarışmalarda 13 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ailesinin desteğiyle buz pateni hayatına yönelen Karadağ, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmeyi hedefliyor.

13.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'da, 5 yaşından beri buz pateni sporu yapan İlyas Karadağ (14), son iki ayda katıldığı uluslararası müsabakalarda toplam 13 altın madalya kazandı. Anne ve babası buz pateni antrenörü, ablası da aynı branşta milli sporcu olan Karadağ, "Aslında futbolcu olmayı hayal ediyordum. Ablamdan dolayı buz patenine yöneldim" dedi.

Buz pateni sporcusu İlyas Karadağ 9 yıldır katıldığı müsabakalarda birçok madalya kazandı. Anne ve babası buz pateni antrenörü, ablası ise buz pateni milli sporcusu olan İlyas Karadağ, son iki ayda düzenlenen uluslararası yarışmalarda Polonya'da 3 altın ve 1 gümüş, Bulgaristan'da 6 altın ve 1 gümüş, Macaristan'da ise 4 altın madalya kazandı. Küçükken futbolcu olmayı hayal ettiğini söyleyen İlyas Karadağ, "Ablamdan dolayı buz patenine yöneldim. 14 yaşındayım son iki ayda uluslararası müsabakalarda ülkeme 13 altın 2 gümüş madalya kazandırdım. İlk olarak şimdiki hedeflerimden birisi dünya gençler rekorunu kırmak, uzun vadeli düşünürsek olimpiyatlarda, dünya kupalarından madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

İLYAS'IN HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK

Alman asıllı olan antrenör eşiyle sporculuk yıllarında tanışıp evlendiklerini anlatan 3 çocuk babası Arif Karadağ (44), "Eşimle Almanya'da tanıştık ve oradan Rusya'ya geçtik. Kendisi hem Alman hem de Rus vatandaşı, olimpiyatlara çıkmış bir sporcu. Kış sporlarında özellikle buz patentinde öyle tanıştık sonra kaderlerimiz birleşti birlikteliğimiz oldu. Kızım 4, oğlum ise 5 yaşında bu spora başladı. İlyas futbolcu olmak istiyordu tabii annesi buzcu olduğu için biraz teşvik etmesi babasının teşvik etmesi ile iyi bir sporcu oldu. Hedefleri çok büyük, olimpiyatta dünya madalyası almak. İlyas son 2 ayda Polonya'da Avrupa kupa finali vardı orada 2 tane altın madalya aldı sonra Bulgaristan'a geçti 6 tane altın 1 gümüş madalya da oradan aldı. En son Macaristan'a geçtik Macaristan'da da 4 tane altın madalya aldı. Sezonu iyi geçiriyor. Geleceğe umut veren bir sporcu. Tek umudumuz olimpiyatlarda ülkemizi yüceltmek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olduğumuz federasyon bayrağı altında ilerlemek" dedi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Karadağ, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buz Pateni Sporcusu İlyas Karadağ'dan Muhteşem Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
17:01 Leyla’nın ’Ferda’sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı
16:51 Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
16:43 Yıldız futbolcudan Manchester City’e olay gönderme Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme
16:21 AK Partili Hamza Dağ’dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın AK Partili Hamza Dağ'dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın
16:21 TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
16:15 ’Savcıyı ara’ deyip polislere tehdit yağdırdı 'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı
16:07 Okan Buruk, soğuktan konuşamadı Okan Buruk, soğuktan konuşamadı
15:57 Önder’in Kamboçya Senato Başkanı’na sözleri güldürdü Önder'in Kamboçya Senato Başkanı'na sözleri güldürdü
15:54 Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 12:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Buz Pateni Sporcusu İlyas Karadağ'dan Muhteşem Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.