Buz Tutan Çeşme Benzersiz Manzara Yarattı

Güncel

Bin 350 rakımlı beldede buz tutan çeşme benzersiz manzara oluşturdu

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bir çeşmenin suyu donarak, benzersiz bir buz manzarası oluşturdu.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı Beldesi, soğuk hava nedeniyle ilginç bir manzaraya sahne oldu. Tokat- Ordu sınırındaki en son yerleşim yeri olan bin 350 rakımlı Bozçalı Beldesinde etkili olan soğuk hava günlük yaşamı da etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle, beldedeki bir çeşmenin suyu donarak buz tuttu. Çeşmeden akan suyun yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, içinden akan suyun sesi buz katmanının altında farklı bir şekilde yankılandı. Bu doğal olay bölge sakinlerinin ilgisini çekerken, Bozçalı Beldesi'nde benzersiz bir görsel şov oluşturdu. Soğuk hava şartları Reşadiye ve çevresindeki yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, beldedeki buzlu çeşme kış mevsiminin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.