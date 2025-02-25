Buz Tutmuş Akgöl Tabiat Parkı'nda Eşsiz Manzara

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Buz tutan Akgöl göletinde eşsiz manzara böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi buzla kaplandı.

Ayancık ilçesi kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini barındırmasıyla ilgi çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde de kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Türkiye'nin 236'ncı tabiat parkı olan, zengin bitki örtüsünden oluşan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akgöl Tabiat Parkı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Oluşan eşsiz manzara drone ile görüntülendi.