BYD Dünyanın En Büyük Araç Kargo Gemisini Tanıttı

SHENZHEN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, dünyanın en büyük araç kargo gemisini tanıtarak küresel satışları ve tedarik zinciri tasarımının gelişiminde önemli bir adım attı.

219 metre uzunluğunda ve 37,7 metre genişliğindeki BYD Shenzhen gemisinin teslimatı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yizheng kentinde gerçekleştirildi. Sıvılaştırılmış doğalgaz kullanan çift yakıtlı otomobil taşıma gemisi, 9.200 araç yükleme kapasitesine sahip. BYD Shenzhen aynı zamanda şirketin bugüne kadarki dördüncü otomobil taşıyıcı gemisi konumunda.

BYD Kamu İş Bölümü Genel Müdürü Wang Junbao, teslim töreninde yaptığı konuşma, "BYD Shenzhen gemisinin teslimi, BYD'nin küreselleşme stratejisinde kritik bir aşamayı temsil ediyor. BYD Shenzhen, sadece bir taşıma gemisi değil, aynı zamanda Çin inovasyonunu küresel piyasalarla buluşturarak Çin teknolojisinin faydalarının tüm dünyadaki kullanıcılarla paylaşılmasını sağlayan bir 'deniz köprüsü' işlevi de görecektir" dedi.

Yeni geminin Brezilya'ya doğru yola çıkmadan önce bu hafta içinde yükleme operasyonlarını tamamlaması bekleniyor.

2024 yılındaki yurtdışı araç satışları 417.200'e ulaşan BYD'nin yurtdışı pazarları arasında bir önceki yıla göre yüzde 328 gibi kayda değer bir artışla 76.700 adet otomobil sattığı Brezilya özellikle öne çıkıyor. BYD Shenzhen gemisinin devreye girmesiyle şirketin yurtdışı pazarlardaki varlığının ve teslimat yeteneklerinin daha da artması bekleniyor.

BYD an itibarıyla Explorer No.1, Changzhou ve Hefei adlı 3 adet ro-ro gemisini kullanıyor. 2025'in ilk çeyreğinde bu gemilerle yurtdışına 25.000'in üzerinde yeni enerjili araç gönderildi. BYD'nin yeni enerjili araçları tüm dünyada 100'den fazla ülke ve bölgedeki 400'ün üzerinde kente ulaşmış durumda.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre 2025'in ilk çeyreğinde güçlü üretim ve satış rakamları yakalayan Çin'in yeni enerjili araç sektöründe üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 artışa 3,18 milyon adede ulaştı.

Ülkenin otomobil ihracatının istikrarlı büyüme ivmesini sürdürmesiyle, yeni enerjili araç ihracatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 artarak 441.000 adede yükseldi.