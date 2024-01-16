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BYD EXPLORER NO.1 adlı araç taşıyıcı gemisi Shenzhen'de törenle hizmete girdi - Son Dakika
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BYD EXPLORER NO.1 adlı araç taşıyıcı gemisi Shenzhen'de törenle hizmete girdi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Xiaomo Uluslararası Lojistik Limanı'na ulaşan BYD EXPLORER NO.1 adlı araç taşıyıcı gemi, Çinli otomobil üreticisi BYD'ye kiralanan ilk gemi olarak hizmete girdi. Gemi, 5.000'den fazla yeni enerjili aracı Hollanda ve Almanya'ya taşıyacak.

BYD EXPLORER NO.1 adlı araç taşıyıcı gemisi Shenzhen\'de törenle hizmete girdi
16.01.2024 - 18:56,  Güncelleme: 18:56
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SHENZHEN, 16 Ocak 2024 (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Xiaomo Uluslararası Lojistik Limanı'na ulaşan BYD EXPLORER NO.1 adlı araç taşıyıcı gemi, 14 Ocak 2024.

Shenzhen kentindeki limanda, Çinli otomobil üreticisi BYD'ye kiralanan BYD EXPLORER NO.1 araç taşıyıcı geminin ilk seferi için Pazartesi günü bir tören düzenlendi.

5.000'den fazla yeni enerjili araç taşıyan gemi, Hollanda'nın Vlissingen ve Almanya'nın Bremerhaven limanlarına gitmek üzere yola çıktı.

BYD EXPLORER NO.1, kendi nakliye filolarını işleterek otomobil ihracatını hızlandıran Çinli otomobil üreticileri arasına katılan BYD'nin nakliye filosundaki ilk gemisi olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: BYD EXPLORER NO.1 adlı araç taşıyıcı gemisi Shenzhen'de törenle hizmete girdi - Son Dakika
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