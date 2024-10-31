BYD Gelir ve Karını Artırdı - Son Dakika
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BYD Gelir ve Karını Artırdı

BYD, 2023'ün ilk 9 ayında gelirini %18,9 artırarak 502,25 milyar yuan, net karını ise %18,1 yükseltti.

31.10.2024 13:17
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SHENZHEN, 31 Ekim (Xinhua) -- Çinli otomobil şirketi BYD, bu yılın ilk 9 ayında ve üçüncü çeyreğinde gelir ve net kar artışı bildirdi.

Shenzhen merkezli şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre şirketin Ocak- Eylül dönemindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 502,25 milyar yuana (yaklaşık 70,35 milyar ABD doları) yükseldi. Şirketin söz konusu dönemdeki net karı ise yüzde 18,1 artarak 25,24 milyar yuana ulaştı.

BYD, üç aylık raporunda üçüncü çeyrekteki gelirlerinin yaklaşık yüzde 24, net karınınsa yüzde 11,5 oranında arttığını bildirdi.

Önde gelen elektrikli otomobil ve hibrit araç üreticisi olan BYD'nin otomobil satışları, Ocak-Eylül döneminde 2,74 milyon adedi aşarken, sadece Eylül'deki satışları 419.400 adetle aylık rekor kırdı.

Şirket, yeni enerjili binek otomobil ihracatının ilk 9 ayda iki kat artarak 298.000 adede ulaştığını ve dünya genelinde 96 ülke ve bölgeye ihracat yaptığını belirtti.

BYD, dünyada en fazla motorlu taşıta sahip ülke olan Çin'in daha çevreci teknolojilere geçişini sürdürmesiyle satışlarını yüksek oranda artıran birçok yeni enerjili araç üreticisinden biri.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Ocak ve Eylül ayları arasında Çin'in yeni enerjili araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,7 büyüyerek 8,3 milyon adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel BYD Gelir ve Karını Artırdı - Son Dakika

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