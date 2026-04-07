BYD'nin Türkiye'deki Satış Düşüşünün Nedeni: Yatırım Sözü Tutulmadı

Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından şubat ayı otomobil satış verilerini paylaştı. BYD markasının beklenenin aksine ilk 10'da yer alamadığını, hatta ilk 20'de bile bulunmadığını belirtti. BYD, Türkiye'de 2 yıl önce üretim tesisi kuracağını açıklayıp anlaşma imzalayarak vergi indirimi almıştı, ancak fabrikanın temeli henüz atılmadığı için tartışmaların odağındaydı.

Satışlardaki düşüşün nedeni, BYD'nin anlaşma şartlarına uymaması olarak açıklandı. Marka, 1 yıl içinde tesisin hayata geçmesi gerektiği halde, neredeyse 2. yıla girilirken çivi bile çakmadı. Vergi avantajlı araç ithali için verilen kota doldu ve Bakanlık yeni kota vermeyi düşünmüyor. BYD, yatırım sözünü gerçekleştirmediği için Türkiye'ye 1 milyar dolarlık ceza ödemek zorunda kalabilir.

BYD, durumun kendilerinden kaynaklanmadığını, Çin hükümetinin yatırıma onay vermediğini belirtiyor. Bu gecikmenin nedeni, Türkiye'nin dış politikasındaki değişime ve Çin ile uzaklaşmasına bağlanıyor. Yatırımın muhtemelen Macaristan'a kayacağı belirtiliyor, ancak Macaristan'ın siyasi tutumu da benzer görünüyor. Sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Çin ziyareti ile çözülmesi mümkün, ancak bu yakınlaşma istenmiyor gibi görünüyor.