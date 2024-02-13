C Takımı Filminin Galası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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C Takımı Filminin Galası Gerçekleştirildi

C Takımı Filminin Galası Gerçekleştirildi

Yönetmenliğini Bora Onur, senaristliğini Barış Başar ve yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği 'C Takımı' filminin galası Kanyon Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları, teknik ekibi ve çok sayıda davetli galaya katıldı. Filmin başrol oyuncularından Murat Akkoyunlu, filmi bir intikam hikayesi olarak tanımlayarak, aksiyon ve komedi unsurlarını beyaz perdeye aktardıklarını belirtti. Sera Tokdemir ise filmde lise yıllarından beri arkadaş olan altı kişinin komik hikayesini anlattıklarını söyledi. Filmin oyuncu kadrosunda Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu, Ömer Kurt, Barış Başar ve Hakan Bulut yer alıyor. Komedi türündeki film 16 Şubat'ta vizyona girecek ve lise arkadaşlarının türlü maceralarını konu alacak.

13.02.2024 22:31  Güncelleme: 22:49
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Yönetmenliğini Bora Onur, senaristliğini Barış Başar ve yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği "C Takımı" filminin galası gerçekleştirildi.

Kanyon Paribu Cineverse'deki galaya filmin oyuncuları, teknik ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.

Filmin başrol oyuncularından Murat Akkoyunlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir intikam hikayesini aksiyon ve komedi unsurlarıyla beyaz perdeye aktardıklarını belirterek, "Çok tatlı bir film oldu. İçinde gördüğümüz yüzler var. Hayatta farklı yönelimlere uğramış altı arkadaşın hikayesini izleyeceksiniz. Hikaye yapımcımızın hikayesi, senaryo haline ise Barış Başar getirdi." dedi.

Sera Tokdemir ise lise yıllarından beri arkadaş olan 6 kişinin hikayesini komik bir dille anlattıklarının altını çizerek, "Ben biraz başlarını derde sokuyorum. C sınıfındakiler tembel mi bilmiyorum ama çok eğlenceli bir sınıf." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu, Ömer Kurt, Barış Başar ve Hakan Bulut yer alıyor.

Vizyona 16 Şubat'ta girecek komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Lise yıllarından beri arkadaş olan Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet'ten oluşan C takımına eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi de dahil olur. Ancak Necmi'yi intikam almak amacıyla gruba dahil eden takımın planları düşündükleri gibi işlemez. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa kolay geçen bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar."

Kaynak: AA

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