Yönetmenliğini Bora Onur, senaristliğini Barış Başar ve yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği "C Takımı" filminin galası gerçekleştirildi.
Kanyon Paribu Cineverse'deki galaya filmin oyuncuları, teknik ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.
Filmin başrol oyuncularından Murat Akkoyunlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir intikam hikayesini aksiyon ve komedi unsurlarıyla beyaz perdeye aktardıklarını belirterek, "Çok tatlı bir film oldu. İçinde gördüğümüz yüzler var. Hayatta farklı yönelimlere uğramış altı arkadaşın hikayesini izleyeceksiniz. Hikaye yapımcımızın hikayesi, senaryo haline ise Barış Başar getirdi." dedi.
Sera Tokdemir ise lise yıllarından beri arkadaş olan 6 kişinin hikayesini komik bir dille anlattıklarının altını çizerek, "Ben biraz başlarını derde sokuyorum. C sınıfındakiler tembel mi bilmiyorum ama çok eğlenceli bir sınıf." ifadelerini kullandı.
Filmin oyuncu kadrosunda, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu, Ömer Kurt, Barış Başar ve Hakan Bulut yer alıyor.
Vizyona 16 Şubat'ta girecek komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:
"Lise yıllarından beri arkadaş olan Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet'ten oluşan C takımına eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi de dahil olur. Ancak Necmi'yi intikam almak amacıyla gruba dahil eden takımın planları düşündükleri gibi işlemez. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa kolay geçen bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar."
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