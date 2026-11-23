İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi milletvekili Eli Goldschmidt'in, İsrail vatandaşı Filistinlileri ve Arap partilerini, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarına gönderdiği Japon asıllı Amerikalılara benzeterek hedef alması tepkilere yol açtı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Goldschmidt, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde Arap partilerine yer verilmemesi ve Filistin asıllı vatandaşların "devlet sırlarına erişmesinin engellenmesi gerektiğini" iddia etti.

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na dahil olmasına yol açan Pearl Harbor baskını sonrasında yaklaşık 120 bin Japonya asıllı Amerikan vatandaşının toplama kamplarına göndermesine atıfta bulunan Goldschmidt, şunları öne sürdü:

"Japonlar Pearl Harbor'a saldırdığında (ABD) Başkanı (Franklin D.) Roosevelt Japon kökenli tüm vatandaşların toplama kamplarına yerleştirilmesi için bir kararname imzalamıştı. Bizim durumumuzun bundan ne farkı var?"

ABD'nin Japon asıllı vatandaşlarını toplama kamplarına göndermesi üzerinden Filistinliler ve Arap partilerinin milletvekillerine "güvenlik kısıtlamaları" getirilmesini savunan Goldschmidt, Filistin asıllı milletvekillerini "bizi yok etmek isteyenlerin akrabaları" ifadesiyle hedef aldı.

Goldschmidt, İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'ın güneyinde aktif olarak işgal ve saldırılarını sürdürdüğüne atıf yaparak, "Bizi yok etmek isteyenlerin akrabaları olan kişilerin devlet sırlarına erişmesine izin veremeyiz." dedi.

Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Goldschmidt'in sözlerine tepki gösterdi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, söz konusu benzetmenin masum bir güvenlik vurgusu olmadığını belirtti.

Cabarin, "Likud'daki kışkırtmanın ne kadar ileri gittiğini ve hiçbir sınır tanımadan nasıl tırmanmaya devam ettiğini anlamak güç. Milletvekili Goldschmidt, fiilen ülkedeki tüm Arap vatandaşların toplama kamplarına konulması çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Goldschmidt'in açıklamalarını "dehşet verici" olarak niteleyen Cabarin, "Bu kışkırtma karşısında sessiz kalmamalıyız. Her şeyden önce bir gün dahi iktidarda kalmamaları gerekiyor. Hepimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturuyorlar." açıklamasını yaptı.

Eisenkot ve Lapid de Goldschmidt'i eleştirdi

Likud milletvekili Goldschmidt'in ABD'nin kurduğu toplama kampları üzerinden yaptığı benzetme Filistin toplumu temsilcilerinin yanı sıra İsrailli siyasetçilerden de sert tepki gördü.

İsrail'de h??????ükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail nüfusunun yüzde 21'ini oluşturan Filistin asıllı vatandaşların "terör destekçisi" olarak etiketlenmesinin fiili şiddete zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid de X hesabından, Netanyahu ve müttefiklerinin tüm Filistin asıllı milletvekillerini hedef almasını eleştirdi.

Lapid, tüm Yahudilerin hedef alınmasına karşı çıktıkları gibi tüm Arapların da hedef gösterilmesine karşı çıktıklarının altını çizdi.???????