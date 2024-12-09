Çad Cumhurbaşkanı Mareşal Rütbesine Yükseldi - Son Dakika
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Çad Cumhurbaşkanı Mareşal Rütbesine Yükseldi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, CNT oylarıyla mareşal rütbesine terfi etti. Tören yıl sonuna planlandı.

09.12.2024 22:17
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Çad Ulusal Geçiş Konseyi (CNT) tarafından Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno'nun rütbesi oy çokluğuyla mareşalliğe yükseltildi.

Çad geçici yasama organı CNT üyeleri, İtno'nun mareşal rütbesine yükseltilmesi için düzenlenen oturumda 2 ret ve 6 çekimser oya karşı 160 evet oyuyla kararı onayladı.

Cumhurbaşkanı İtno'nun mareşal rütbesine yükseltilmesine ilişkin resmi törenin yıl sonundan önce yapılması planlanıyor.

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi??????? İtno da 2020'de benzer şekilde mareşal rütbesine yükseltilmişti.

Baba İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Çad'da en son 2011'de yapılan parlamento ve belediye seçimlerinin 29 Aralık'ta yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad Cumhurbaşkanı Mareşal Rütbesine Yükseldi - Son Dakika

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