Çad'da Başkanlık Affı: Succes Masra Tahliye Oluyor - Son Dakika
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Çad'da Başkanlık Affı: Succes Masra Tahliye Oluyor

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Cumhurbaşkanı Debi, muhalif Succes Masra ve 8 siyasetçi için başkanlık affı çıkardı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, 20 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif Değişim Partisi lideri ve eski Başbakan Succes Masra ile 8 siyasi yetkili hakkında başkanlık affı çıkardı.

Çad hükümetinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, eski Başbakan Masra ve 8 siyasi yetkili hakkında başkanlık affını öngören kararnameyi imzaladı.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri ve eski Başbakan Succes Masra, 20 yıl hapis ve 1 milyar CFA frangı tazminat cezasına çarptırılmıştı.

Karar kapsamında Çad siyasi Aktörler Danışma Grubu (GCAP) bünyesindeki siyasi partilerin 8 başkanı ve genel sekreterinin yanı sıra Masra'nın da tahliyesi bekleniyor.

Hükümet, ilgili işlemlerin Adalet Bakanlığı tarafından tamamlanmasının ardından bu kişilerin tahliye edileceklerini bildirdi.

Açıklamada, başkanlık affının söz konusu kişilerin hapis cezalarını ortadan kaldırdığı ancak hukuki ve mali yükümlülüklerinin devam ettiği belirtildi.

Aynı kapsamda yayımlanan diğer kararnameyle ülkedeki bazı hükümlülerin cezalarında kısmi indirim yapılması kararlaştırıldı. Terör, tecavüz ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenlerin uygulama dışında tutulacağı, yolsuzluk suçlarından hükümlülerin ise cezalarında indirimden yararlanabilecekleri ancak tamamen affedilmeyecekleri kaydedildi.

İtno, 4 gün önce ülkenin bağımsızlığının 66. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bazı hükümlüler için başkanlık affı ilan etmiş ancak kapsamına ilişkin ayrıntı vermemişti.

Masra, 2024'te Çad'ın geçiş döneminin başbakanı olarak görev yapmış, daha sonra cumhurbaşkanı seçiminde aday olmuştu.

2025'te tutuklanan Masra, Ağustos 2025'te 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun Nisan 2021'de hayatını kaybetmesinin ardından siyasi geçiş sürecine giren Çad'da 2022'de ulusal diyalog süreci başlatılmıştı.

Oğul Muhammed İdris Debi ise Mayıs 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güncel, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da Başkanlık Affı: Succes Masra Tahliye Oluyor - Son Dakika

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