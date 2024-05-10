Çad'da Muhammed İdris Debi İtno Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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Çad'da Muhammed İdris Debi İtno Cumhurbaşkanı seçildi

Çad\'da Muhammed İdris Debi İtno Cumhurbaşkanı seçildi

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno oyların yüzde 61,3'ünü alarak galip geldi. Diğer adaylar Succes Masra ve Pahimi Padacke Albert ise ikinci ve üçüncü oldular. Seçime katılım oranı yüzde 65 olarak açıklandı. Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno geçiş dönemi başlamış ve Succes Masra geçici hükümetin başbakanı olmuştu.

10.05.2024 00:53
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Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibinin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno olduğu açıklandı.

Ulusal Seçim Kurulundan (ANGE) yapılan açıklamada, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü aldığı ve Çad'ın yeni cumhurbaşkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer adaylardan Succes Masra'nın oyların yüzde 18,53'nü alarak ikinci, Pahimi Padacke Albert'in ise oyların yüzde 16,91'ini alarak üçüncü olduğu aktarıldı.

Masra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçiminin galibinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 65 olduğu kaydedildi.

Çad'daki geçiş dönemi

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad'da Muhammed İdris Debi İtno Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

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