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Çad'da yeni geçiş hükümeti üyeleri açıklandı - Son Dakika
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Çad'da yeni geçiş hükümeti üyeleri açıklandı

Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, eski muhalif lider Succes Masra'yı başbakan olarak atamasından bir gün sonra yeni geçiş hükümeti üyelerini açıkladı. Yeni kabinede kadın ve gençlere de birkaç sandalye ayrıldı. Geçiş döneminin sonunda Çadlıları liderlerini demokratik bir şekilde seçebilecekleri şekilde organize edeceklerini ifade eden Masra, yeni anayasa referandumunun kabul edilmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çad\'da yeni geçiş hükümeti üyeleri açıklandı
03.01.2024 - 01:37,
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Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, eski muhalif lider Succes Masra'yı başbakan olarak atamasından bir gün sonra yeni geçiş hükümeti üyelerini açıkladı.

İtno'nun devlet televizyonunda yayınlanan kararnamesine göre, Masra'nın yeni geçiş hükümeti kabinesinde 11'i devlet bakanı olmak üzere 41 üye yer alıyor.

Dışişleri, savunma ve iletişim gibi kilit bakanlıklarda değişikliğe gidilmezken telekomünikasyon, spor, milli eğitim ve ekonomi gibi bakanlıklarda yeni isimler göreve getirildi. Yeni kabinede kadın ve gençlere de birkaç sandalye ayrıldı.

Yeni geçiş hükümeti başbakanı Masra, basına yaptığı açıklamada, "Farklı bir ekiple çalışmak gibi ender bir ayrıcalığa sahibim. Pek çok zorluk var ama bir an önce yapmayı umduğumuz şey çocukların okula dönmesini sağlamaktır. Çocuklar okula gittikten sonra biz yetişkinler ileriye dönük bir yol haritası çizmek için diyalog kurabiliriz." diye konuştu.

Masra, geçiş döneminin sonunda Çadlıları liderlerini demokratik bir şekilde seçebilecekleri şekilde organize edeceklerini ifade etti.

Çad geçiş dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı 1 Ocak'ta geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te geri dönmüştü.

Muhalif Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu sırasında geçici Devlet Başkanı İtno'ya destek vermişti.

Aralıktaki yeni anayasa referandumunun kabul edilmesi, bu yıl yapılması planlanan ve Çad'ı sivil yönetime götürebilecek seçimlere doğru atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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