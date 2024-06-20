Çad'daki Patlamalarda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

ÇEKİM TARİHİ: 18 Haziran 2024

Patlamaların çeşitli görüntüleri

Çad'ın Sağlık Bakanı Abdelmadjid Abderrahim, ülkenin başkenti N'Djamena'daki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangında en az dokuz kişinin öldüğünü ve 46 kişinin de yaralandığını söyledi.

Abderrahim, Çarşamba günü beş bakanın da katıldığı basın toplantısında, Salı günü geç saatlerde meydana gelen yangın ve patlamaların nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yerel medya aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin olayda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çarşamba günü erken saatlerde Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idriss Deby Itno, yaralıları ve şehrin Goudji mahallesinde bulunan felaket bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Deby, "Durum kontrol altında. Devlet yaralananlarla ilgilenecek" dedi.

"Bu olay şehirlerde silah depoları inşa edilmesi konusunda bize bir ders niteliğindedir. Uluslararası normlara uymamız gerekiyor" diyen Deby, trajediyi araştırmak üzere bir komisyon kurulduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri N'Djamena'dan bildiriyor.(XHTV)