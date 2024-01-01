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Çad Geçiş Dönemi Hükümeti Başbakanı Succes Masra Atandı - Son Dakika
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Çad Geçiş Dönemi Hükümeti Başbakanı Succes Masra Atandı

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirdi. Masra, ülkenin yeni geçiş hükümeti başbakanı olarak görev yapacak ve bu, Çad'ın sivil yönetime geçiş sürecinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Çad Geçiş Dönemi Hükümeti Başbakanı Succes Masra Atandı
01.01.2024 - 23:43,  Güncelleme: 23:56
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Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirdi.

Çad Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Muhammed Ahmed el-Habu, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Succes Masra'nın ülkenin yeni geçiş hükümeti başbakanı olarak görev yapacağını söyledi.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te geri dönmüştü.

Muhalif Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu sırasında geçici Devlet Başkanı İtno'ya destek vermişti.

20 Ekim 2022'deki demokrasi yanlısı gösterilere güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesinde yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında Masra hükümet ve askeri yönetime yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

Ülkede geçici askeri yönetim tarafından düzenlenen anayasa referandumunun 29 Aralık 2023'te onaylanmasından kısa süre sonra Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu, hükümetin istifasını sunmuştu.

Muhalif siyasetçi, Demokrasi ve Yenilenme için Ulusal Birlik Partisi lideri Kibzabu, Ekim 2022'de İtno tarafından geçici başbakan olarak görevlendirilmişti.

Aralıktaki yeni anayasaya referandumunun kabul edilmesi, bu yıl yapılması planlanan ve Çad'ı sivil yönetime götürebilecek seçimlere doğru atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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