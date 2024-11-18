Çad ve Nijerya Terörle Mücadelede İşbirliği Kararını Aldı

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Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu'nun, bölgesel güvenliğin arttırılması ve terörizmle mücadele konusunda işbirliğinin sürdürülmesi kararını aldığı bildirildi.

Çad Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, başkent Encemine'ye resmi ziyarette bulunan Ribadu ve beraberindeki heyetin, Cumhurbaşkanı İtno ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İtno ve Ribadu'nun görüşmesinde Çad Gölü Havzası'nda barış ve istikrarın desteklenmesi amacıyla işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

İki ülkenin "ortak düşmanları" yok etmek amacıyla yeni bir yaklaşımla hareket edeceği belirtilen açıklamada, terörle mücadele konusunda da ortak davranılacağı vurgulandı.

Görüşmenin, Çad lideri İtno'nun, terör örgütü Boko Haram ile mücadele için Çad Gölü'ne kıyısı bulunan ülkeler tarafından oluşturulan Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden çekilme kararından iki hafta sonra yapılması dikkati çekti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.