Çad ve Nijerya Terörle Mücadelede İşbirliği Kararını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çad ve Nijerya Terörle Mücadelede İşbirliği Kararını Aldı

Çad Cumhurbaşkanı İtno ve Nijerya Danışmanı Ribadu, terörizmle mücadelede işbirliğini güçlendirdi.

18.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu'nun, bölgesel güvenliğin arttırılması ve terörizmle mücadele konusunda işbirliğinin sürdürülmesi kararını aldığı bildirildi.

Çad Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, başkent Encemine'ye resmi ziyarette bulunan Ribadu ve beraberindeki heyetin, Cumhurbaşkanı İtno ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İtno ve Ribadu'nun görüşmesinde Çad Gölü Havzası'nda barış ve istikrarın desteklenmesi amacıyla işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde karar alındığı bilgisi paylaşıldı.

İki ülkenin "ortak düşmanları" yok etmek amacıyla yeni bir yaklaşımla hareket edeceği belirtilen açıklamada, terörle mücadele konusunda da ortak davranılacağı vurgulandı.

Görüşmenin, Çad lideri İtno'nun, terör örgütü Boko Haram ile mücadele için Çad Gölü'ne kıyısı bulunan ülkeler tarafından oluşturulan Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden çekilme kararından iki hafta sonra yapılması dikkati çekti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Boko Haram, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Nijerya, Güncel, Nijer, Terör, Dünya, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad ve Nijerya Terörle Mücadelede İşbirliği Kararını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:14:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çad ve Nijerya Terörle Mücadelede İşbirliği Kararını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.