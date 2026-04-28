Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 şüpheli için fethi kabir talebi

İstanbul Fulya'da 5 Haziran 2000'de 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay evinde öldürüldü. Tırnaklarında bulunan DNA profili yıllarca şüphelilerle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı. 2013'te gelişen teknolojiyle yeni DNA ve parmak izi bulgularına ulaşıldı.

Aile avukatı, hayatını kaybeden 4 şüphelinin mezarlarının açılarak DNA örneklerinin alınmasını talep etti. Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması ve kamuoyuna açılması gerektiğini belirtti. Olay yerinde kanlı ayak izleri ve boğuşma izleri olduğunu, cinsel taciz ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kurtbaba, Türkiye'de etkili bir DNA bankasının bulunmamasının soruşturmayı zorlaştırdığını ve zamanaşımına sadece 4 yıl kaldığını vurguladı. Mezarların açılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, 'Çağla'nın mezarında rahat yatabilmesi için bu olayın aydınlatılması boynumuzun borcu' dedi.