Başkent'te "Kocatepe Sohbetleri" Serisinin Yeni Konuğu Cahit Berkay Oldu

22.01.2026 14:22  Güncelleme: 15:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocatepe Sohbetleri etkinliğinde Türk müziğinin usta ismi Cahit Berkay, 60 yıllık müzik serüvenini ve yaşamını paylaştı. Etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Başkent'in kültürel dokusuna katkı sunmak amacıyla başlattığı "Kocatepe Sohbetleri" serisinin yeni konuğu, Türk müziğinin usta ismi Cahit Berkay oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent'in kültürel ruhunu yansıtmak ve vatandaşları sohbet ortamında bir araya getirmeye yönelik başlattığı "Kocatepe Sohbetleri" devam ediyor.

60 yıla dayanan bir müzik öyküsü

Kocatepe Kültür Merkezi'nde Ankara halkıyla buluşan sohbetler serisinin yeni konuğu ise "Moğollar" grubunun kurucularından müzisyen Cahit Berkay oldu. Müzik serüveninde 60 yıla merdiven dayayan Berkay'ın, müzik hayatının dönüm noktalarına ve yaşamına ilişkin önemli noktaların üzerinde durulan program, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Berkay, etkinliğe ve Kültür Merkezi'ne ilişkin, "Her şeyden önce burayı düşünüp verimsiz bir mekanken, çok kutsal bir amaca yönelik bir mekan haline getiren herkese, Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Davet edildiğim zaman iki kere düşünmedim, yani hemen tamam geliyorum dedim, geldik. Sanatın, kültürün halkla, ki o kültüre çok uzak kalmış, yıllar boyu uzak kalan insanları burada buluşturmak amaçlı bir mekan burası. Ben gurur duydum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cahit Berkay, Etkinlikler, Belediye, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

