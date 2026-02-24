Caine, Trump'ı İran'a Saldırı Konusunda Uyardı - Son Dakika
Caine, Trump'ı İran'a Saldırı Konusunda Uyardı

24.02.2026 00:25
Genelkurmay Başkanı Caine, Trump'a İran'a karşı askeri harekatın uzun süreli çatışma riski taşıdığını bildirdi.

NEW ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in, ABD Başkanı Donald Trumpİran'a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre Caine, Trump'a İran'a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardı.

Kaynaklardan biri Caine'i, İran konusunda "isteksiz bir savaşçı" şeklinde tanımlarken, Genelkurmay Başkanı'nın, Trump ve üst düzey yetkililere, İran'a karşı askeri bir harekatın önemli riskler taşıyabileceği, özellikle de uzun süreli bir çatışmaya karışma olasılığının bulunduğu konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Caine'i yakından tanıyan başka bir kaynak da Genelkurmay Başkanı'nın askeri bir harekat konusunda "şüpheci" olmadığını, ancak başarı şansları ve savaş başladıktan sonra neler olabileceği konusunda "açık görüşlü ve gerçekçi" davrandığını savundu.

General Caine'in Trump tarafından son derece saygı gören biri olması nedeniyle tavsiyesinin etkili olabileceği değerlendirmesinde bulunan ilgili kaynaklar, Trump'ın saldırı kararı vermesi halinde de emrini destekleyerek Genelkurmay Başkanı'nın gereğini yapacağını kaydetti.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

