CAIR, Pentagon'u Kınadı: Suriye'de Gizlenen Asker Sayısı - Son Dakika
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CAIR, Pentagon'u Kınadı: Suriye'de Gizlenen Asker Sayısı

CAIR, Pentagon'un Suriye'deki asker sayısını gizlemesini eleştirerek açıklamalarda bulundu.

20.12.2024 23:47
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NEW Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Suriye'de bulunan askerlerinin gerçek sayısını gizleyen ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) kınadı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları ve savunuculuk örgütü CAIR'den yapılan yazılı açıklamada, Pentagon'un Suriye'de, bilinenin iki katından daha fazla (2 bin) asker bulundurduğunu itiraf etmesinin "şaşırtıcı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "(ABD Başkanı) Joe Biden ve yönetimi, asker varlığı hakkında yalan söyleme kararını kimin aldığını, neden yalan söylediklerini ve bu birliklerin Kongre bilgisi veya yetkisi olmadan ne kadar süredir faaliyet gösterdiğini açıklamalıdır." ifadelerine yer verildi.

CAIR yönetimi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı, "ABD askerlerini Suriye'den tamamen çekmeye ve işgal altındaki toprakları yeni özgürleşmiş Suriye halkına devretmeye" çağırdı.

Bu vesileyle, Suriye'de Beşşar Esed diktatörlüğünün yıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren sivil toplum örgütü, "Suriyeli-Amerikan toplumu, Suriye'nin özgürleşmiş halkı, Müslüman dünyası ve adaleti destekleyenler" için kutlama mesajı paylaştı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, dün yaptığı basın açıklamasında, Suriye'de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurmuştu.

Ryder, "Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor, çekirdek sayı 900 ABD askeri, daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Savunma, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CAIR, Pentagon'u Kınadı: Suriye'de Gizlenen Asker Sayısı - Son Dakika

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