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Cakarta'da Çin Yeni Yılı kutlamaları aslan dansı gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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Cakarta'da Çin Yeni Yılı kutlamaları aslan dansı gösterisiyle renklendi

Cakarta\'da Çin Yeni Yılı kutlamaları aslan dansı gösterisiyle renklendi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte, Ciputra alışveriş merkezinde aslan dansı gösterisi yapıldı. Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, insanlar aslan kostümleriyle dans ederek renkli bir gösteri sundu.

04.02.2024 15:10
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CAKARTA, 4 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ciputra alışveriş merkezinde yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere düzenlenen bir etkinlikte aslan dansı gösterisi yapan insanlar, 3 Şubat 2024. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Cakarta'da Çin Yeni Yılı kutlamaları aslan dansı gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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