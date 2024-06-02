Cakarta'da Filistin Yanlıları İsrail Saldırılarını Protesto Etti

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CAKARTA, 2 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in Refah Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını protesto etti.

Cumartesi günü sabah erken saatlerde toplanmaya başlayan göstericiler, Filistin bayrakları sallayarak Siyonizm karşıtı sloganlar attı.

Gösteride İsrail'i destekleyen markalara yönelik boykot çağrıları da yapıldı.

Miting sırasında güvenliği sağlamak üzere toplam 1.120 polis memuru görevlendirildi.

Medan ve Lampung gibi Endonezya'nın diğer şehirlerinde de benzer gösteriler düzenlendi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da aynı gün gerçekleştirdiği Sumatra ziyareti sırasında İsrail saldırılarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.