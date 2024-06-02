Cakarta'da Filistin Yanlıları İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Cakarta'da Filistin Yanlıları İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Cakarta'da binlerce Filistin yanlısı gösterici, ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Refah Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, Filistin bayrakları sallayarak Siyonizm karşıtı sloganlar attı ve İsrail'i destekleyen markalara boykot çağrısı yaptı. Benzer gösteriler Endonezya'nın diğer şehirlerinde de gerçekleşti ve Devlet Başkanı Joko Widodo da İsrail saldırılarına eleştiri getirdi.

02.06.2024 11:23
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CAKARTA, 2 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in Refah Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını protesto etti.

Cumartesi günü sabah erken saatlerde toplanmaya başlayan göstericiler, Filistin bayrakları sallayarak Siyonizm karşıtı sloganlar attı.

Gösteride İsrail'i destekleyen markalara yönelik boykot çağrıları da yapıldı.

Miting sırasında güvenliği sağlamak üzere toplam 1.120 polis memuru görevlendirildi.

Medan ve Lampung gibi Endonezya'nın diğer şehirlerinde de benzer gösteriler düzenlendi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da aynı gün gerçekleştirdiği Sumatra ziyareti sırasında İsrail saldırılarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Cakarta'da Filistin Yanlıları İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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