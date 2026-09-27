Çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk Afyonkarahisar\'da markette öldü

Çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk Afyonkarahisar'da markette öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da dün Sahipata Mahallesi'ndeki zincir markette çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki çocuk fenalaştı. İhbar üzerine markete sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'da, zincir markette çakmak gazı soluduğu ileri sürülen Mustafa Ali Avcı (7), fenalaştı. Avcı, sağlıkçıların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün Sahipata Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre; markette çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı, gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı. Avcı'nın hareketsiz kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mustafa Ali Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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