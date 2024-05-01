Çakmakla Kaçak Kontrolü Yapılan Tüp Patladı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Çakmakla Kaçak Kontrolü Yapılan Tüp Patladı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çakmakla Kaçak Kontrolü Yapılan Tüp Patladı, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Osman Öncül'e ait evde çakmakla kaçak kontrolü yapılan mutfak tüpü patladı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. Ev sahibi yanıklarla yaralandı.

01.05.2024 14:13
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Çorum'un Ortaköy ilçesinde çakmakla kaçak kontrolü yapılan tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Aşdağul beldesinde Osman Öncül'e (74) ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine eve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortaköy ve Aşdağul belediyeleri itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Bir duvarı yıkılan ve eşyaları yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül de yangın yerine gelerek bilgi aldı.

Ev sahibi Öncül'ün yeni aldığı tüpü mutfak ocağına bağladıktan sonra çakmakla kaçak kontrolü yaptığı sırada patlama meydana geldiği, Öncül'ün saçlarının yandığı, yüzünde de yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Ortaköy, Çorum, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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