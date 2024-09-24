ÇAKÜ'nden Tuz Temelli Kalkınma Projeleri - Son Dakika
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ÇAKÜ'nden Tuz Temelli Kalkınma Projeleri

Rektör Çiftçi, ÇAKÜ'nün ihtisas projelerini 6. Eser Analiz Kongresi'nde tanıttı.

24.09.2024 13:51
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Eser Analiz Kongresi'nde ÇAKÜ'nün ihtisas projelerini anlattığı bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Çiftçi, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında ÇAKÜ ihtisas projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Tuz Temelli Stratejik Ürünler Odağında Bölgesel Kalkınma" başlıklı sunum gerçekleştiren Çiftçi, kalkınmanın unsurları, hedefleri, bölgesel kalkınmanın önemi, üniversite-sanayi iş birliği, Çankırı Karatekin Üniversitesinin programa girişi, üniversitenin stratejik planındaki bölgesel kalkınmayla ilgili amaç ve hedefler, Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler İhtisas Programının içeriği, hedefleri, meydana getireceği dönüşümler ve geleceğe dönük üreteceği yeni çıktılarla ilgili bilgi verdi.

Çankırı'nın tuz madeni zenginliği bakımından Polonya Krakow'dan sonra dünyada ikinci sırada olduğuna işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İhtisaslaşma alanıyla ilgili yapılacak bilimsel çalışmalar üniversitemiz açısından farklılık oluşturacaktır. Üniversite-sanayi iş birliğiyle yürütülecek çalışmalar sayesinde üniversitemizin girişimcilik endeksi yükselecek ve açılacak yeni endüstriyel ve turistik tesislerdeki istihdamlarla şehrin ekonomik açıdan güçlenmesi sağlanacaktır. Tüm bu özellikler bölgedeki eğitim, hizmet ve üretim sektörünün rekabet gücünü artıracaktır. Çankırı'nın kalkınmasının en önemli aktörlerinden biri olan üniversitemiz, odak alanla ilgili ihtisaslaşıp sınai, beşeri ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için araştırma laboratuvarlarını, yetkin akademisyenlerini ve ÇAKÜ Teknokent ile Teknoloji Transfer Ofisi imkanları seferber ederek çıktıları ürüne ve ekonomiye dönüşen projeler yapmak gayreti içerisindedir."

İhtisaslaşma projesinin odak alanlarına da değinen Çiftçi, sağlık, analiz, inovatif ürünler, tuz temelli stratejik ürünler, tuz ekosistemi, sanat, tasarım, medya ve farkındalık gibi 6 odak alanda 32 projenin yürütüldüğünü aktardı.

Sağlık programı çerçevesinde kurulması planlanan haloterapi ve rehabilitasyon merkezinden de bahseden Çiftçi, bu merkezin ulusal sağlık düzeyinin arttırılmasına ve sağlık harcamalarının azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Çiftçi, 7. Eser Analiz Kongresi'nin 18-21 Mayıs 2026'da Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, bunun büyük bir gurur kaynağı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ'nden Tuz Temelli Kalkınma Projeleri - Son Dakika

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